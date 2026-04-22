В России сформировали необходимый запас топлива для сезонных полевых работ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России сформирован необходимый запас топлива для стабильного проведения сезонных полевых работ, сообщило Минэнерго РФ.

"В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме", - сказано в сообщении.

"Министерство энергетики Российской Федерации продолжает в ежедневном режиме взаимодействовать с регионами и участниками рынка, ведёт системную работу по обеспечению надёжных поставок моторного топлива потребителям", - сообщили в ведомстве.