В ЕК признали угрозу возникновения дефицита авиационного топлива в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что через пять – шесть недель может возникнуть реальная угроза дефицита авиационного топлива в ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал на пресс-конференции, что через 5-6 недель может возникнуть реальная угроза дефицита авиационного топлива в ЕС.
"Что касается авиационного топлива — именно этот сектор сейчас испытывает наибольшее давление. По оценкам Международного энергетического агентства, уже через 5–6 недель может возникнуть реальная угроза дефицита. Мы должны серьёзно отнестись к этой оценке", - сказал он.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти там.
