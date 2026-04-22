Теннисистка из России не прошла во второй круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче стартового круга Селехметьева, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге, уступила француженке Леолии Жанжан (126-я ракетка мира) со счетом 4:6, 1:6.
Во втором круге Жанжан сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.