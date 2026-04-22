Россиянка Чараева проиграла на старте теннисного турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Чараева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
- В матче стартового круга Чараева уступила индонезийке Джанис Тьен со счетом 4:6, 2:6.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Чараева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче стартового круга Чараева, которая занимает 129-е место в мировом рейтинге, уступила индонезийке Джанис Тьен (39-я ракетка мира) со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Во втором круге Тьен сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (20-я сеяная). Чараева пробилась в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию.
Рублеву важно поверить в себя, считает Тарпищев
