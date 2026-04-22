Рейтинг@Mail.ru
Рублеву важно поверить в себя, считает Тарпищев
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:23 22.04.2026 (обновлено: 16:44 22.04.2026)
Рублеву важно поверить в себя, считает Тарпищев

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву важно поверить в себя, чтобы показать достойный результат на Открытом чемпионате Франции.
  • Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет в Париже с 18 мая по 7 июня.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российскому теннисисту Андрею Рублеву главное - поверить в себя, тогда он может показать достойный результат на предстоящем Открытом чемпионате Франции, сказал РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
На прошлой неделе Рублев дошел до финала турнира категории АТР 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро. Там россиянин уступил французу Артюру Фису. В обновленном в понедельник мировом рейтинге Рублев поднялся на 12-ю строчку.
Камила Джорджи - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Итальянская теннисистка объявила о возобновлении карьеры в 2027 году
Вчера, 16:18
"Результат Андрей показал неплохой, надеемся, что он будет дальше играть по восходящей. Пока есть проблемы, к решению которых он сам должен прийти. Перед "Ролан Гаррос" главное - ему надо поверить в себя. И важно, чтобы жеребьевка была удачной, чтобы первые два круга были не жесткими, а проходящими. Тогда, я думаю, все должно встать на свои места", - сказал Тарпищев.
Открытый чемпионат Франции по теннису, второй турнир Большого шлема в нынешнем сезоне, пройдет в Париже 18 мая - 7 июня.
Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде
Вчера, 16:17
 
ТеннисСпортАТРБарселона (город)ПарижШамиль ТарпищевФедерация тенниса России (ФТР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала