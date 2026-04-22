Рублеву важно поверить в себя, считает Тарпищев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву важно поверить в себя, чтобы показать достойный результат на Открытом чемпионате Франции.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российскому теннисисту Андрею Рублеву главное - поверить в себя, тогда он может показать достойный результат на предстоящем Открытом чемпионате Франции, сказал РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
"Результат Андрей показал неплохой, надеемся, что он будет дальше играть по восходящей. Пока есть проблемы, к решению которых он сам должен прийти. Перед "Ролан Гаррос" главное - ему надо поверить в себя. И важно, чтобы жеребьевка была удачной, чтобы первые два круга были не жесткими, а проходящими. Тогда, я думаю, все должно встать на свои места", - сказал Тарпищев.
Открытый чемпионат Франции по теннису, второй турнир Большого шлема в нынешнем сезоне, пройдет в Париже 18 мая - 7 июня.