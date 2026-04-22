Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде
Теннис
 
16:17 22.04.2026
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде

Россиянка Павлюченкова не смогла выйти во 2-й круг теннисного турнира в Мадриде

Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Сайт WTA
Анастасия Павлюченкова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В матче стартового круга Павлюченкова уступила филиппинке Александре Эале со счётом 3:6, 3:6.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче стартового круга Павлюченкова, которая занимает 116-е место в мировом рейтинге, уступила филиппинке Александре Эале (44-я ракетка мира) со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В первом сете при счете 2:3 Павлюченкова брала медицинский таймаут. Россиянка вернулась на корт с перевязанной ногой.
Во втором круге Эала сыграет с бельгийкой Элиз Мертенс.
ТеннисСпортМадридАнастасия ПавлюченковаЭлиз МертенсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
