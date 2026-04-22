Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче стартового круга Павлюченкова, которая занимает 116-е место в мировом рейтинге, уступила филиппинке Александре Эале (44-я ракетка мира) со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В первом сете при счете 2:3 Павлюченкова брала медицинский таймаут. Россиянка вернулась на корт с перевязанной ногой.
Во втором круге Эала сыграет с бельгийкой Элиз Мертенс.
