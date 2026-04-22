Неизвестные получили доступ к новой модели ИИ Anthropic, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2026
02:23 22.04.2026
Неизвестные получили доступ к новой модели ИИ Anthropic, пишут СМИ

Bloomberg: неизвестные пользователи получили доступ к новой ИИ-модели Anthropic

Хакер за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные пользователи получили несанкционированный доступ к новой модели искусственного интеллекта Mythos, разработанной компанией Anthropic.
  • Источники агентства утверждают, что пользователи применили комбинацию методов, чтобы получить доступ к Mythos: использовали доступ сотрудника стороннего подрядчика Anthropic, а также стандартные инструменты интернет-разведки.
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Неизвестные пользователи получили несанкционированный доступ к новой модели искусственного интеллекта Mythos, разработанной компанией Anthropic, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Модель Mythos Preview, по словам представителей компании, является самой мощной разработкой ИИ Anthropic, она способна обнаруживать и использовать уязвимости в любой основной операционной системе и в любом крупном веб-браузере по запросу пользователя.
"Несколько пользователей через частный онлайн-форум получили доступ к Mythos в тот же день, когда Anthropic впервые объявила о плане выпустить модель ограниченному числу компаний для тестирования", – передает Блумберг.
Источники агентства утверждают, что пользователи применили комбинацию методов, чтобы получить доступ к Mythos: использовали доступ сотрудника стороннего подрядчика Anthropic, а также стандартные инструменты интернет-разведки. Все они состоят в приватном Discord-канале, участники которого охотятся за информацией о ещё не выпущенных моделях ИИ с помощью ботов, выискивающих данные, которые Anthropic и другие компании оставляют на незащищённых сайтах вроде GitHub.
"Группа регулярно использует Mythos с тех пор, но не в целях кибербезопасности", – добавляет агентство.
В начале апреля Anthropic ограничила доступ к Mythos примерно 40 организациям, сочтя его кибервозможности слишком опасными для широкого распространения.
Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
