В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы после ЧП.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы после ЧП в Сызрани завершены, сообщает МЧС РФ.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. В больнице остаются два человека в тяжелом состоянии. По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС регионального характера.