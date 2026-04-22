В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы после ЧП
22:43 22.04.2026
В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы после ЧП

© Фото : МЧС Самарской области — Частичное обрушение дома в Сызрани
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы после ЧП.
  • Подъезд жилого дома в Сызрани частично обрушился в результате атаки беспилотников ВСУ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы после ЧП в Сызрани завершены, сообщает МЧС РФ.
Сызрани завершены аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. В больнице остаются два человека в тяжелом состоянии. По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС регионального характера.
ПроисшествияСызраньРоссияСамарская областьВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
