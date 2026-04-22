Власти Сызрани предупредили о мошенничестве при сборах пострадавшим от БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Сызрани предупредила жителей о возможных фейковых сборах средств в условиях ЧС.
- Власти напомнили, что для помощи пострадавшим открыт счёт, реквизиты которого были опубликованы в официальных соцсетях администрации.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Администрация Сызрани предупредила жителей, что в условиях ЧС мошенники могут организовать фейковые сборы средств и призвала пользоваться только официальными источниками.
"В условиях чрезвычайных ситуаций нередко активизируются мошенники, создавая фейковые сборы средств. Пожалуйста, проверяйте любую информацию, доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении администрации в канале на платформе "Макс".
Власти напомнили, что для помощи пострадавшим открыт счёт, реквизиты которого были в среду опубликованы в официальных соцсетях администрации. Сборы от частных лиц, соседей и родственников могут быть небезопасны.