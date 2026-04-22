Власти Сызрани предупредили о мошенничестве при сборах пострадавшим от БПЛА

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Администрация Сызрани предупредила жителей, что в условиях ЧС мошенники могут организовать фейковые сборы средств и призвала пользоваться только официальными источниками.

Власти напомнили, что для помощи пострадавшим открыт счёт, реквизиты которого были в среду опубликованы в официальных соцсетях администрации. Сборы от частных лиц, соседей и родственников могут быть небезопасны.