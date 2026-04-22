Рейтинг@Mail.ru
Власти Сызрани предупредили о мошенничестве при сборах пострадавшим от БПЛА - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 22.04.2026 (обновлено: 16:57 22.04.2026)
Власти Сызрани предупредили о мошенничестве при сборах пострадавшим от БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Сызрани предупредила жителей о возможных фейковых сборах средств в условиях ЧС.
  • Власти напомнили, что для помощи пострадавшим открыт счёт, реквизиты которого были опубликованы в официальных соцсетях администрации.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Администрация Сызрани предупредила жителей, что в условиях ЧС мошенники могут организовать фейковые сборы средств и призвала пользоваться только официальными источниками.
В среду в результате атаки БПЛА пострадали два дома в Сызрани, один из них частично обрушился. По данным властей, всего пострадала 12 человек, трое из них госпитализированы. В МЧС РФ уточнили, что тела двух человек нашли под завалами. В Сызрани объявлен режим ЧС.
"В условиях чрезвычайных ситуаций нередко активизируются мошенники, создавая фейковые сборы средств. Пожалуйста, проверяйте любую информацию, доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении администрации в канале на платформе "Макс".
Власти напомнили, что для помощи пострадавшим открыт счёт, реквизиты которого были в среду опубликованы в официальных соцсетях администрации. Сборы от частных лиц, соседей и родственников могут быть небезопасны.
СызраньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала