В Сызрани проводят оценку здания для решения о дальнейшем проживании

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оценку пострадавшего здания для решения о дальнейшем проживании населения производят после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани Самарской области.
"Производится оценка здания для решения о дальнейшем проживании населения в данном доме. После заключения будет принято решение по дальнейшей эксплуатации дома", - сообщает заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Он отметил, что даны указания по обеспечению дома водой, газом и электричеством после экспертизы. Помимо этого, осматриваются и другие жилые помещения.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.