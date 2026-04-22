Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 22.04.2026
В Сызрани проводят оценку здания для решения о дальнейшем проживании

В Сызрани проводят оценку пострадавшего дома для решения о дальнейшем проживании

Последствия атаки БПЛА в Сызрани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани после атаки БПЛА ВСУ произошло частичное обрушение подъезда жилого дома.
  • Оценку пострадавшего здания проводят для решения о дальнейшем проживании населения.
  • После экспертизы будут даны указания по обеспечению дома водой, газом и электричеством.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оценку пострадавшего здания для решения о дальнейшем проживании населения производят после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани Самарской области.
"Производится оценка здания для решения о дальнейшем проживании населения в данном доме. После заключения будет принято решение по дальнейшей эксплуатации дома", - сообщает заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Он отметил, что даны указания по обеспечению дома водой, газом и электричеством после экспертизы. Помимо этого, осматриваются и другие жилые помещения.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.
Самарская областьСызраньВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала