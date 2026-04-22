Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 22.04.2026
В Сызрани общественные здания получили повреждения при атаке дронов

© Фото : МЧС Самарской области — Частичное обрушение дома в Сызрани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани при атаке дронов пострадали два многоквартирных дома, один из которых частично обрушился.
  • Пострадали также частные домовладения и общественные здания.
  • Всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы, под завалами найдены тела двух человек.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Частные домовладения и общественные здания также пострадали из-за атаки беспилотников в Сызрани Самарской области помимо двух многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два многоквартирных дома в Сызрани, один из них частично обрушился. По данным главы региона, всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы. В МЧС РФ уточнили, что тела двух человек нашли под завалами. В пунктах временного размещения находятся восемь человек, в том числе три ребенка, всего эвакуированы 39 человек.
"Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение — приступим к восстановлению", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Вчера, 12:27
 
ПроисшествияСызраньСамарская областьРоссияВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Частичное обрушение дома в Сызрани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала