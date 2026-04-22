В Сызрани общественные здания получили повреждения при атаке дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сызрани при атаке дронов пострадали два многоквартирных дома, один из которых частично обрушился.
- Пострадали также частные домовладения и общественные здания.
- Всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы, под завалами найдены тела двух человек.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Частные домовладения и общественные здания также пострадали из-за атаки беспилотников в Сызрани Самарской области помимо двух многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два многоквартирных дома в Сызрани, один из них частично обрушился. По данным главы региона, всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы. В МЧС РФ уточнили, что тела двух человек нашли под завалами. В пунктах временного размещения находятся восемь человек, в том числе три ребенка, всего эвакуированы 39 человек.
"Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение — приступим к восстановлению", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".