В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Массовые мероприятия отменили до конца недели после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани в Самарской области, сообщает администрация города.

Власти города также отметили, что организаторы мероприятий будут дополнительно оповещать о возобновлении и переносе событий.