В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Массовые мероприятия отменили до конца недели после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани в Самарской области, сообщает администрация города.
"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели", - говорится в сообщении.
Власти города также отметили, что организаторы мероприятий будут дополнительно оповещать о возобновлении и переносе событий.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.