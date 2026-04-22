В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА - РИА Новости, 22.04.2026
15:05 22.04.2026
В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА

В Сызрани отменили все массовые мероприятия до конца недели после атаки БПЛА

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Последствия атаки БПЛА в Сызрани
Последствия атаки БПЛА в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Последствия атаки БПЛА в Сызрани
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА.
  • В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Массовые мероприятия отменили до конца недели после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани в Самарской области, сообщает администрация города.
"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели", - говорится в сообщении.
Власти города также отметили, что организаторы мероприятий будут дополнительно оповещать о возобновлении и переносе событий.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.
СызраньСамарская областьВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
