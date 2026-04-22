Жительница Сызрани рассказала о работе спасателей во время атаки БПЛА

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Жительница Сызрани Самарской области Екатерина, живущая в соседнем с поврежденным в результате атаки беспилотников доме, рассказала РИА Новости, что сотрудники МЧС прибыли на место очень быстро.
"Слышно было, как они (БПЛА - ред.) над нашим домом пролетают. Потом задремала, проснулась от хлопка, дом дрогнул. Пошла на другую сторону посмотреть, а там уже МЧС, куча машин приехали. Очень быстро отреагировали. Подруга в этом доме живёт, их эвакуировали", - рассказала Екатерина.
По её словам, сгорел балкон на пятом этаже, рядом с ним сгорели два автомобиля. Кроме того, фасад дома почернел от копоти до восьмого этажа, оказались выбиты окна.
В среду утром подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли два тела. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет. В пунктах временного размещения находятся 8 человек, в том числе три ребенка.