Жительница Сызрани рассказала о работе спасателей во время атаки БПЛА

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Жительница Сызрани Самарской области Екатерина, живущая в соседнем с поврежденным в результате атаки беспилотников доме, рассказала РИА Новости, что сотрудники МЧС прибыли на место очень быстро.

По её словам, сгорел балкон на пятом этаже, рядом с ним сгорели два автомобиля. Кроме того, фасад дома почернел от копоти до восьмого этажа, оказались выбиты окна.