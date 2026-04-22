В Сызрани два человека погибли при обрушении подъезда из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Сызрани два человека погибли при обрушении дома, 12 — получили ранения.

Ранее утром город атаковали украинские дроны. Два дома получили повреждения, в одном из них обрушился подъезд. Из-под завалов спасли четырех жильцов. Для эвакуированных развернули пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы, медики и психологи.