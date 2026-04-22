В Сызрани два человека погибли при обрушении подъезда из-за атаки БПЛА
09:22 22.04.2026 (обновлено: 12:43 22.04.2026)
В Сызрани два человека погибли при обрушении подъезда из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Сызрани два человека погибли при обрушении дома, 12 — получили ранения.
"Погибли <...> взрослая женщина и ребенок", — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе "Макс".
Трех пострадавших госпитализировали, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.
Ранее утром город атаковали украинские дроны. Два дома получили повреждения, в одном из них обрушился подъезд. Из-под завалов спасли четырех жильцов. Для эвакуированных развернули пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы, медики и психологи.
СК возбудил дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеСызраньВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияСамарская областьВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
