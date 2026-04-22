Губернатор раскрыл подробности атак БПЛА на два дома в Сызрани - РИА Новости, 22.04.2026
09:22 22.04.2026 (обновлено: 09:28 22.04.2026)
Губернатор раскрыл подробности атак БПЛА на два дома в Сызрани

Федорищев: БПЛА повредили два дома в Сызрани, угрозы обрушения второго дома нет

© ГУ МЧС России по Самарской области — Спасатели на месте частичного обрушения подъезда дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Самарской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани два многоквартирных дома повреждены БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
  • На месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы, угроз обрушения конструкций по второму дому нет.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. БПЛА повредили два дома в Сызрани, на месте обрушения подъезда продолжаются работы, угроз обрушения конструкций по второму дому нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Сегодня утром вражеские БПЛА повредили 2 МКД в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы.
"Угроз обрушения конструкций по второму МКД - нет", - уточнил глава региона.
В Сызрани два человека погибли при обрушении подъезда из-за атаки БПЛА
СызраньСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
