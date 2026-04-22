Сухогруз "Каффа", задержанный в Швеции, остается под запретом на плавание

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сухогруз "Каффа", задержанный в марте шведскими властями, остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Сам сухогруз остается под запретом на плавание до исправления высказанных Транспортным управлением Швеции технических замечаний", - сказал глава дипмиссии.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.