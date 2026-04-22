Сухогруз "Каффа", задержанный в Швеции, остается под запретом на плавание
16:53 22.04.2026 (обновлено: 16:57 22.04.2026)
Сухогруз "Каффа", задержанный в Швеции, остается под запретом на плавание

Посол Беляев: задержанный Швецией сухогруз остается под запретом на плавание

  • Сухогруз "Каффа", задержанный в марте шведскими властями, остается под запретом на плавание, заявил посол Сергей Беляев.
  • Запрет будет действовать до исправления технических замечаний, высказанных Транспортным управлением Швеции.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сухогруз "Каффа", задержанный в марте шведскими властями, остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Сам сухогруз остается под запретом на плавание до исправления высказанных Транспортным управлением Швеции технических замечаний", - сказал глава дипмиссии.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.
