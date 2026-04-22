В Подмосковье отправили под арест полицейского по делу о смертельном ДТП

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Раменский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника МВД Дмитрия Торкая, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"Суд избрал Торкаю Д.В. меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 19 июня 2026 года включительно", — уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, 19 апреля Торкай, находясь за рулем автомобиля в состоянии опьянения, двигался по автодороге в Раменском городском округе. Проявляя преступную небрежность, он выбрал скорость, не позволяющую контролировать движение, и совершил столкновение с попутным автопоездом (тягач с прицепом).

В результате аварии пассажирка автомобиля под управлением обвиняемого получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.