В Подмосковье отправили под арест полицейского по делу о смертельном ДТП - РИА Новости, 22.04.2026
19:11 22.04.2026 (обновлено: 19:25 22.04.2026)
Последствия ДТП в Раменском городском округе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Раменский городской суд отправил под домашний арест сотрудника МВД Дмитрия Торкая.
  • Торкай обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Раменский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника МВД Дмитрия Торкая, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Суд избрал Торкаю Д.В. меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 19 июня 2026 года включительно", — уточнил собеседник агентства.
По версии следствия, 19 апреля Торкай, находясь за рулем автомобиля в состоянии опьянения, двигался по автодороге в Раменском городском округе. Проявляя преступную небрежность, он выбрал скорость, не позволяющую контролировать движение, и совершил столкновение с попутным автопоездом (тягач с прицепом).
В результате аварии пассажирка автомобиля под управлением обвиняемого получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.
Полицейскому предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).
