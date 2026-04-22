Суд взыскал с куратора марафонов Блиновской 44 миллиона рублей

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, взыскал более 44 миллионов рублей с индивидуального предпринимателя Татьяны Остапишиной, участвовавшей в организации марафонов блогера, в конкурсную массу Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель финуправляющего заявил в суде, что действия Остапишиной, входившей в схему дробления бизнеса "королевы марафонов", по перечислению на свой личный расчетный счет принадлежавших Блиновской этих денежных средств были незаконными. Остапишиной поступали деньги в счет оплаты марафонов, никакой самостоятельной деятельности она не вела, подчеркнул юрист.

Остапишина ранее обжаловала принятие заявления финуправляющего к рассмотрению, поскольку, по ее мнению, пропущен срок на оспаривание сделок. Суд апелляционной инстанции не стал рассматривать ее жалобу, указав, что данный судебный акт не подлежит обжалованию, а свои доводы Остапишина может заявить при рассмотрении спора по существу. На заседание в среду она своего представителя не прислала.

Остапишина была свидетелем в уголовном деле Блиновской. Выступая на заседании Савеловского суда, она рассказала, что подруга и деловой партнер Блиновской Лилия Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов. Она сообщила, что работала куратором марафонов, а Орленко занималась их организацией, и Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж. Отказаться от оформления ИП, по словам Остапишиной, она не могла под угрозой увольнения.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.