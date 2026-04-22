Хранение книг иноагентов не запрещено, заявил Степашин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хранение книг иноагентов дома не запрещено, хотя в магазинах и библиотеках их уже нет и дополнительные тиражи таких произведений больше не печатаются, заявил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.
"В книжных магазинах этих произведений вы уже не найдете. Никто, конечно, книги иноагентов не сжигал и не выбрасывал. Дали возможность их распродать, но дополнительные тиражи издательства не печатают. В библиотеках таких книг тоже нет. А держать их дома никто не запрещает. Пускай - книги-то сами по себе могут быть хорошие", - сказал он в интервью aif.ru.
Глава РКС заявил, что у него дома тоже есть книги иноагентов, а некоторым из них он в прежние годы вручал литературные премии.
"Они тогда писали совершенно нормальные вещи. А то, что они потом выбрали другой жизненный путь, - ну, это их проблемы", - заключил Степашин.