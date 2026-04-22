Хранение книг иноагентов не запрещено, заявил Степашин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хранение книг иноагентов дома не запрещено, хотя в магазинах и библиотеках их уже нет и дополнительные тиражи таких произведений больше не печатаются, заявил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.