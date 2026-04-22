Беглые писатели и артисты за границей никому не нужны, считает Степашин
00:24 22.04.2026
Беглые писатели и артисты за границей никому не нужны, считает Степашин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Степашин заявил, что уехавшие из России писатели и артисты за границей никому не нужны.
  • По его мнению, своими высказываниями они «отрабатывают свой хлеб».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин заявил, что уехавшие из России писатели и артисты за границей никому не нужны, а своими высказываниями они "отрабатывают свой хлеб".
"Когда человек сбегает за границу, ему, видимо, надо там как-то отрабатывать свой хлеб. Вот они и шлепают языком что попало. Хотя на самом деле за границей они никому не нужны, поверьте. Ни беглые писатели, ни поэты, ни артисты с певицами", - сказал он в интервью aif.ru.
ОбществоРоссияСергей Степашин
 
 
