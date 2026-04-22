Экс-генсек НАТО объяснил ухудшение отношений США и Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ

ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Ухудшение отношений между США и Великобританией вызвано не только особенностями политики американского президента Дональда Трампа, его причины лежат глубже, считает бывший генсек НАТО, британец Джордж Робертсон.

Трамп ранее сообщал о своем разочаровании британским премьером Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном . Президент сравнивал его с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем , назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.

"Хотя президент Трамп создает уникальные проблемы для британско-американских отношений, существуют и долгосрочные тенденции, которые будут определять политику США и усиливать напряжение в британско-американских отношениях", - написал он в своей статье для издания Telegraph

Робертсон рассказал, что термин "особые отношения" для описания британо-американских отношений ввел еще Уинстон Черчилль в 1946 году.

"За последние 80 лет обе страны действительно пережили уникальный период тесного сотрудничества в области обороны, внешней политики, экономического взаимодействия и культурного обмена. Однако становится все более очевидным, что представление этих отношений как чего-то "особого" устарело и нецелесообразно", - пишет Робертсон.

Среди причин отдаления США и Великобритании друг от друга Робертсон называет сосредоточенность Соединенных Штатов на конкуренции с Китаем и сокращению обязательств по защите Европы . Кроме того, внутри США растет скептицизм по отношению к глобализации, что заставляет государство "замыкаться в себе" и переориентировать политику с глобальной интеграции на "экономический национализм". Также политическая поляризация внутри США может привести к сильным колебаниям в политике по отношению к Великобритании, что лишит ее преемственности.

Робертсон считает, что британское правительство должно осознать свою зависимость от США в вопросах обороны и избавиться от нее. Он также выразил мнение, что Великобритании нужно найти новый подход к отношениям с США, политика которых становится все более националистической.