Рейтинг@Mail.ru
США продолжат блокаду Ирана во время прекращения огня, заявила Левитт - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 22.04.2026 (обновлено: 22:44 22.04.2026)
США продолжат блокаду Ирана во время прекращения огня, заявила Левитт

Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морская блокада иранских портов и операция "Экономическая ярость" остаются в силе, несмотря на режим прекращения огня, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) добивается ответа (от Ирана - ред.), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция "Экономическая ярость" продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада (иранских портов - ред.)", - сказала Левитт журналистам у Белого дома.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)Дональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала