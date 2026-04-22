США продолжат блокаду Ирана во время прекращения огня, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.