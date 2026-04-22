На Западе неожиданно отреагировали на заявление Трампа из-за Ирана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о запасах вооружений противоречит реальности, пишет Berliner Zeitung.
Издание указывает, что согласно источникам в CSIS и CNN, Пентагон в ходе конфликта в Иране истратил очень много высокоточных ракет, при этом на восполнение их запасов уйдет не менее трех лет. Кроме того еще до начала конфликта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие военные чиновники предупреждали главу Белого дома, что затяжная кампания может истощить американские арсеналы, говорится в статье.
"Эти расчеты противоречат заявлениям Трампа о том, что у США нет дефицита систем вооружений", — говорится в публикации.
Кроме того, сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли выразил обеспокоенность из-за того, что Иран способен производить много беспилотников, а так же разных ракет, а вот откуда взять США достаточно боеприпасов, вот в чем вопрос.
Во вторник вечером глава Белого дома продлил двухнедельное перемирие с Ираном до окончания переговоров за несколько часов до его истечения.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.