Рейтинг@Mail.ru
На Западе неожиданно отреагировали на заявление Трампа из-за Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 22.04.2026 (обновлено: 12:31 22.04.2026)
На Западе неожиданно отреагировали на заявление Трампа из-за Ирана

BZ: слова Трампа о вооружениях США из-за войны в Иране противоречат реальности

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявления президента США Дональда Трампа о запасах вооружений противоречат реальности, пишет Berliner Zeitung.
  • Издание отметило, что Пентагон в ходе конфликта в Иране истратил много высокоточных ракет, на восполнение их запасов уйдет не менее трех лет.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о запасах вооружений противоречит реальности, пишет Berliner Zeitung.
Издание указывает, что согласно источникам в CSIS и CNN, Пентагон в ходе конфликта в Иране истратил очень много высокоточных ракет, при этом на восполнение их запасов уйдет не менее трех лет. Кроме того еще до начала конфликта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие военные чиновники предупреждали главу Белого дома, что затяжная кампания может истощить американские арсеналы, говорится в статье.
"Эти расчеты противоречат заявлениям Трампа о том, что у США нет дефицита систем вооружений", — говорится в публикации.

Кроме того, сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли выразил обеспокоенность из-за того, что Иран способен производить много беспилотников, а так же разных ракет, а вот откуда взять США достаточно боеприпасов, вот в чем вопрос.

Во вторник вечером глава Белого дома продлил двухнедельное перемирие с Ираном до окончания переговоров за несколько часов до его истечения.
При этом он пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Исламская республика не представит предложение по переговорам.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
В миреИранДональд ТрампСШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала