СМИ: США требуют от союзников отказаться от поставок минералов из Китая
11:27 22.04.2026
СМИ: США требуют от союзников отказаться от поставок минералов из Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Дональда Трампа добивается от союзников отказа от закупок критически важных минералов в Китае.
  • Торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил партнерам Вашингтона, что им придется платить "надбавку за национальную безопасность" для выстраивания защищенных цепочек поставок.
  • Инициатива США уже вызвала тревогу у части союзников, которые предупреждают о возможном увеличении расходов бизнеса и ответных торговых мерах со стороны Китая.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от союзников отказа от закупок критически важных минералов в Китае и перехода на поставки из дружественных стран, даже если они обойдутся дороже, пишет Financial Times.
По данным издания, торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил партнерам Вашингтона, что им придется платить так называемую "надбавку за национальную безопасность", если они хотят выстроить защищенные цепочки поставок и ослабить зависимость Запада от китайского сырья.
Газета отмечает, что США продвигают создание круга стран, включая европейские государства, которые будут торговать такими минералами по минимальным установленным ценам. Как рассчитывает Вашингтон, это позволит защитить инвестиции в добычу и переработку и не даст внешним поставщикам, прежде всего Китаю, сбивать цены. Для этого США также могут ввести против сторонних производителей высокие пошлины или другие барьеры.
"Когда торговые партнеры выражают обеспокоенность экономическими издержками ценовых порогов или подобных механизмов, я просто говорю: то, о чем вы говорите, то есть эффективность с точки зрения затрат, — именно поэтому мы и оказались в нынешней ситуации", — сказал Грир газете.
"Есть цена, которую мы платим, и я называю ее надбавкой за национальную безопасность, и всем нам придется платить эту надбавку за национальную безопасность, чтобы иметь защищенную цепочку поставок", — приводит FT его слова.
При этом, пишет издание, инициатива уже вызвала тревогу у части союзников США. В закрытых переговорах с американской стороной они предупреждают, что новая схема может увеличить расходы бизнеса, в том числе в оборонной промышленности, автопроме и секторе чистой энергетики, а также спровоцировать ответные торговые меры со стороны Китая.
