19:07 22.04.2026 (обновлено: 19:08 22.04.2026)
В настольный теннис сыграют в более чем 20 парках Московской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более чем в 20 парках Подмосковья 23 апреля пройдет тематическое мероприятие "Золотая ракетка", приуроченное ко Всемирному дню настольного тенниса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Гости посетят показательные выступления "Ракетка и мяч" и тематические лекции, а также примут участие в турнирах по настольному теннису.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверяет готовность стадиона для регби в поселке Монино - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Современный стадион для регби откроется в подмосковном Щелкове
21 апреля, 18:55
Так, в можайском парке "Ривьера" в 10:30 гостям расскажут историю этого олимпийского вида спорта, а затем их пригласят сыграть в турнир. Для юных посетителей проведут анимационную программу "От мячика к мячику".
Парк имени Олега Степанова в Серпухове в 11:00 проведет мастер-класс и турнир.
В Щелкове, в парке "Детский городок", и в зарайском центральном парке ровно в 16:00 начнутся турниры. Участвовать могут и новички, и опытные игроки.
Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске тоже ждет гостей в 16:00 — здесь проведут обучающий мастер-класс по настольному теннису и также турнир.
Международный день настольного тенниса впервые отметили 6 апреля в 2015 году с подачи Международной федерации настольного тенниса. В 2023 году его перенесли на 23 апреля — в честь дня рождения Айвора Монтегю, британского теннисиста и организатора первого в истории Чемпионата мира по настольному теннису.
 
