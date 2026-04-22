В настольный теннис сыграют в более чем 20 парках Московской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более чем в 20 парках Подмосковья 23 апреля пройдет тематическое мероприятие "Золотая ракетка", приуроченное ко Всемирному дню настольного тенниса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Гости посетят показательные выступления "Ракетка и мяч" и тематические лекции, а также примут участие в турнирах по настольному теннису.

Так, в можайском парке "Ривьера" в 10:30 гостям расскажут историю этого олимпийского вида спорта, а затем их пригласят сыграть в турнир. Для юных посетителей проведут анимационную программу "От мячика к мячику".

Парк имени Олега Степанова в Серпухове в 11:00 проведет мастер-класс и турнир.

В Щелкове, в парке "Детский городок", и в зарайском центральном парке ровно в 16:00 начнутся турниры. Участвовать могут и новички, и опытные игроки.

Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске тоже ждет гостей в 16:00 — здесь проведут обучающий мастер-класс по настольному теннису и также турнир.