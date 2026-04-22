Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 22.04.2026

Спецоперация, 22 апреля: ПВО за стуки сбили 368 БПЛА и 3 снаряда HIMARS ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО России за сутки уничтожили 368 беспилотников, три реактивных снаряда HIMARS и авиационную бомбу ВСУ в зоне СВО.
  • За сутки ВСУ потеряли 1 120 военнослужащих и 64 единицы военной автомобильной техники.
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 75 станций Starlink и более 70 антенн ВСУ в Харьковской области.
  • Российские бойцы ликвидировали 16 боевиков ВСУ на добропольском направлении.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 368 беспилотников, три реактивных снаряда HIMARS и авиационную бомбу ВСУ в зоне СВО, сообщило в среду Минобороны Российской Федерации.
За сутки ВСУ потеряли 1 120 военнослужащих, 64 единицы военной автомобильной техники.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских БПЛА.
Успехи на передовой

Нанесены удары по объектам энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 75 станций Starlink и более 70 антенн ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
Российские бойцы, обхитрив украинские беспилотники "Баба-Яга", прорвались к позиции и ликвидировали 16 боевиков ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Певец".
Наиболее эффективным и распространенным средством борьбы с оптоволоконными дронами на фронте остаются гладкоствольные ружья и карабины, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".
Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" на сумском направлении обнаружил и уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба", используемую ВСУ для противодействия системам наведения БПЛА различных типов, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гиз".
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удары корректируемыми снарядами "Краснополь" по пяти позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир самоходной артиллерийской батареи с позывным "Двина".
Задержан агент СБУ

Россиянин, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны, задержан в Москве, сообщил в среду ЦОС ФСБ. Фигурант инициативно вышел на контакт с боевиками, после чего по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, также он должен был сам выбрать объект для планируемого взрыва. Задержанный в Москве россиянин после теракта планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, он дал признательные показания.
Ядерное оружие для Киева

Передача Украине ядерного оружия подорвет доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию киевским режимом, в том числе против своих же спонсоров.
Подлости ВСУ

Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что украинцы отрицательно относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, и боятся даже людей в военной форме, а военные на машинах вынуждены писать, что они не из военкомата, чтобы местное население их не сожгло. На машинах даже военные себе пишут: "Не ТЦК", потому что много случаев, что тцкшные машины палят, рассказал Герман.
Беженцы Светлана и Александр Трасиух из населенного пункта Родинское на красноармейском направлении в ДНР рассказали, что стали свидетелями многочисленных убийств мирных жителей украинскими боевиками.
Украинские военные атаковали Донецк с применением натовских БПЛА, повреждены не менее пяти многоквартирных домов, рассказал РИА Новости сотрудник СК России.
Украинские военнослужащие применили 15 FPV-дронов по сослуживцам, сдающимся в плен российским разведчикам на славянском направлении, рассказал РИА Новости командир разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Южная" ВС РФ с позывным "Кеша".
Удары БПЛА ВСУ по домам в Сызрани

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, атака на Самарскую область продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. БПЛА повредили два дома в Сызрани, на месте обрушения подъезда продолжаются работы, угроз обрушения конструкций по второму дому нет, сообщил Федорищев. Трое пострадавших после происшествия в Сызрани находятся на лечении в Самарской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Девять человек, в том числе двое детей, после ЧП в Сызрани получили медицинскую помощь амбулаторно, с пострадавшими работают психологи, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Помимо атак по домам, падение не менее 11 украинских беспилотников с последующей детонацией зафиксировано в среду в Сызрани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСызраньУкраинаВячеслав ФедорищевТибор ГашпарАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала