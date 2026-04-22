МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 368 беспилотников, три реактивных снаряда HIMARS и авиационную бомбу ВСУ в зоне СВО, сообщило в среду Минобороны Российской Федерации.

За сутки ВСУ потеряли 1 120 военнослужащих, 64 единицы военной автомобильной техники.

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских БПЛА.

Успехи на передовой

Нанесены удары по объектам энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 75 станций Starlink и более 70 антенн ВСУ в Харьковской области , сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

Российские бойцы, обхитрив украинские беспилотники "Баба-Яга", прорвались к позиции и ликвидировали 16 боевиков ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Певец".

Наиболее эффективным и распространенным средством борьбы с оптоволоконными дронами на фронте остаются гладкоствольные ружья и карабины, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".

Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" на сумском направлении обнаружил и уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба", используемую ВСУ для противодействия системам наведения БПЛА различных типов, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гиз".

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удары корректируемыми снарядами "Краснополь" по пяти позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир самоходной артиллерийской батареи с позывным "Двина".

Задержан агент СБУ

Россиянин, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны, задержан в Москве , сообщил в среду ЦОС ФСБ . Фигурант инициативно вышел на контакт с боевиками, после чего по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, также он должен был сам выбрать объект для планируемого взрыва. Задержанный в Москве россиянин после теракта планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, он дал признательные показания.

Ядерное оружие для Киева

Передача Украине ядерного оружия подорвет доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар . Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию киевским режимом, в том числе против своих же спонсоров.

Подлости ВСУ

Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что украинцы отрицательно относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, и боятся даже людей в военной форме, а военные на машинах вынуждены писать, что они не из военкомата, чтобы местное население их не сожгло. На машинах даже военные себе пишут: "Не ТЦК", потому что много случаев, что тцкшные машины палят, рассказал Герман.

Беженцы Светлана и Александр Трасиух из населенного пункта Родинское на красноармейском направлении в ДНР рассказали, что стали свидетелями многочисленных убийств мирных жителей украинскими боевиками.

России. Украинские военные атаковали Донецк с применением натовских БПЛА, повреждены не менее пяти многоквартирных домов, рассказал РИА Новости сотрудник СК

Украинские военнослужащие применили 15 FPV-дронов по сослуживцам, сдающимся в плен российским разведчикам на славянском направлении, рассказал РИА Новости командир разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Южная" ВС РФ с позывным "Кеша".

Удары БПЛА ВСУ по домам в Сызрани

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, атака на Самарскую область продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев . БПЛА повредили два дома в Сызрани, на месте обрушения подъезда продолжаются работы, угроз обрушения конструкций по второму дому нет, сообщил Федорищев. Трое пострадавших после происшествия в Сызрани находятся на лечении в Самарской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов . Девять человек, в том числе двое детей, после ЧП в Сызрани получили медицинскую помощь амбулаторно, с пострадавшими работают психологи, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.