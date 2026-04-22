САУ "Мста-С" ударили по пяти позициям ВСУ в Харьковской области
07:51 22.04.2026
САУ "Мста-С" ударили по пяти позициям ВСУ в Харьковской области

САУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» нанесли удары корректируемыми снарядами «Краснополь» по пяти позициям ВСУ в Харьковской области.
  • Снаряды «Краснополь» применяются нечасто и обычно означают, что на линии боевого соприкосновения обнаружена важная цель.
  • Корректировку огня вели расчеты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10».
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удары корректируемыми снарядами "Краснополь" по пяти позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир самоходной артиллерийской батареи с позывным "Двина".
Как рассказал командир, такие снаряды применяются нечасто, и команда на подготовку "Краснополя" обычно означает, что на линии боевого соприкосновения обнаружена важная цель. По его словам, в такие моменты расчет начинает действовать еще более слаженно и быстро, чтобы максимально оперативно выполнить задачу.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Север" за сутки уничтожил более 40 украинских пунктов управления БПЛА
17 апреля, 08:04
"Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" нанесли удары по пяти позициям боевиков ВСУ в Харьковской области", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что корректировку огня вели расчеты многофункциональных беспилотных комплексов "Орлан-10".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
