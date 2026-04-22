Рейтинг@Mail.ru
Российские дроноводы уничтожили станцию РЭБ в Сумской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 22.04.2026
Российские дроноводы уничтожили станцию РЭБ в Сумской области

Операторы дронов группировки "Север" уничтожили станцию РЭБ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» на сумском направлении уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба», используемую ВСУ.
  • Уничтожение подобных станций РЭБ позволяет российским бойцам существенно расширять возможности работы БПЛА на данном участке фронта.
КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" на сумском направлении обнаружил и уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба", используемую ВСУ для противодействия системам наведения БПЛА различных типов, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гиз".
"Станцию РЭБ "Дамба" выявили благодаря работе подразделений воздушной разведки. С пункта управления координаты оперативно были переданы нашему расчету. Направили в указанную точку FPV-дрон с осколочно-фугасной частью и уничтожили цель", - рассказал "Гиз".
Он уточнил, что уничтожение подобных станций РЭБ противника позволяет существенно расширять возможности работы БПЛА российских бойцов на данном участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала