Российские дроноводы уничтожили станцию РЭБ в Сумской области

КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" на сумском направлении обнаружил и уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба", используемую ВСУ для противодействия системам наведения БПЛА различных типов, рассказал РИА Новости боец с позывным "Гиз".

"Станцию РЭБ "Дамба" выявили благодаря работе подразделений воздушной разведки. С пункта управления координаты оперативно были переданы нашему расчету. Направили в указанную точку FPV-дрон с осколочно-фугасной частью и уничтожили цель", - рассказал "Гиз".