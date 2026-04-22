ВСУ пытались убить сдающихся в плен сослуживцев на Славянском направлении

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие применили 15 FPV-дронов по сослуживцам, сдающимся в плен российским разведчикам на славянском направлении, рассказал РИА Новости командир разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Южная" ВС РФ с позывным "Кеша".

"Пока выводили (пленных украинских военнослужащих — ред.), их FPVшники хотели их ликвидировать, чтобы они не попали к нам... Было принято около 15 попыток ударить с FPV, 12 мы отбили", — сказал "Кеша".