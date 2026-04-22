Боец "Ахмата" рассказал о наиболее эффективном средстве борьбы с дронами

КУРСКАЯ ОБЛ., 22 апр - РИА Новости. Наиболее эффективным и распространенным средством борьбы с оптоволоконными дронами на фронте остаются гладкоствольные ружья и карабины, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".

"Что плохо - никакие системы РЭБ не берут дрон на оптоволокне, так как у него прямая связь с пультом через оптоволокно, поэтому в борьбе с ними только ружья помогают", - рассказал боец.