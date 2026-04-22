Рейтинг@Mail.ru
Боец "Ахмата" рассказал о наиболее эффективном средстве борьбы с дронами
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 22.04.2026
Боец "Ахмата" рассказал о наиболее эффективном средстве борьбы с дронами

РИА Новости: в борьбе с дронами на оптоволокне помогают гладкоствольные ружья

Заряженное ружье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд" рассказал, что гладкоствольные ружья и карабины — наиболее эффективное и распространенное средство борьбы с оптоволоконными дронами на фронте.
  • По его словам, системы РЭБ неэффективны против дронов на оптоволокне, так как у них прямая связь с пультом.
КУРСКАЯ ОБЛ., 22 апр - РИА Новости. Наиболее эффективным и распространенным средством борьбы с оптоволоконными дронами на фронте остаются гладкоствольные ружья и карабины, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".
"Что плохо - никакие системы РЭБ не берут дрон на оптоволокне, так как у него прямая связь с пультом через оптоволокно, поэтому в борьбе с ними только ружья помогают", - рассказал боец.
Он уточнил, что ружья и карабины являются на данный момент самым распространенным средством на фронте в противодействии оптоволоконным дронам.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала