КУРСКАЯ ОБЛ., 22 апр - РИА Новости. Наиболее эффективным и распространенным средством борьбы с оптоволоконными дронами на фронте остаются гладкоствольные ружья и карабины, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".
"Что плохо - никакие системы РЭБ не берут дрон на оптоволокне, так как у него прямая связь с пультом через оптоволокно, поэтому в борьбе с ними только ружья помогают", - рассказал боец.
Он уточнил, что ружья и карабины являются на данный момент самым распространенным средством на фронте в противодействии оптоволоконным дронам.
