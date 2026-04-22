Морпех рассказал о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:35 22.04.2026
Морпех рассказал о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО

РИА Новости: боец рассказал, что не вступал в стрелковый бой на СВО с 2024 года

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
  • Военнослужащий 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным «Певец» сообщил о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО.
  • По его словам, противник преимущественно использует беспилотники и дистанционные средства поражения.
  • На переднем крае наблюдается небольшое количество личного состава противника, который действует дистанционно.
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Военнослужащий 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Певец" рассказал РИА Новости, что интенсивность стрелковых боев в зоне СВО снизилась, сам он не вступал в стрелковый бой с ВСУ с 2024 года.
По его словам, противник преимущественно использует беспилотники и дистанционные средства поражения. "Скажу так, я последний раз в стрелковый бой вступал в 2024 году", - отметил он.
Военнослужащий добавил, что на переднем крае наблюдается небольшое количество личного состава противника.
"На позициях у них зачастую по два-три человека. В основном они действуют дистанционно", - уточнил "Певец".
Он подчеркнул, что увидеть воочию противника крайне сложно.
"Сейчас такие столкновения редкость - в основном применяются дроны и другие средства", - сказал он.
