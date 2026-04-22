Морпех рассказал о снижении интенсивности стрелковых боев в зоне СВО

ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Военнослужащий 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Певец" рассказал РИА Новости, что интенсивность стрелковых боев в зоне СВО снизилась, сам он не вступал в стрелковый бой с ВСУ с 2024 года.

По его словам, противник преимущественно использует беспилотники и дистанционные средства поражения. "Скажу так, я последний раз в стрелковый бой вступал в 2024 году", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что на переднем крае наблюдается небольшое количество личного состава противника.

"На позициях у них зачастую по два-три человека. В основном они действуют дистанционно", - уточнил "Певец".

Он подчеркнул, что увидеть воочию противника крайне сложно.