Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 22.04.2026
Российские морпехи обхитрили "Бабу-ягу" и уничтожили боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с БПЛА
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские морпехи прорвались к позиции на Добропольском направлении и ликвидировали 16 боевиков ВСУ.
  • Штурм проводился ночью в условиях активного применения украинскими силами тяжелых беспилотников "Баба-Яга", российские солдаты использовали костюмы, скрывающие тепло.
ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские бойцы, обхитрив украинские беспилотники "Баба-Яга", прорвались к позиции и ликвидировали 16 боевиков ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Певец".
По словам морского пехотинца, штурм проводился в условиях активного применения противником тяжелых беспилотников, и российские солдаты приняли решение надеть костюм, скрывающий тепло.
"Зашли ночью, противник этого не ожидал. В результате группа из восьми человек уничтожила 16 бойцов", — рассказал "Певец".
Он добавил, что после выполнения задачи подразделение закрепилось на занятых позициях.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала