Российские морпехи обхитрили "Бабу-ягу" и уничтожили боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские бойцы, обхитрив украинские беспилотники "Баба-Яга", прорвались к позиции и ликвидировали 16 боевиков ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Певец".

По словам морского пехотинца, штурм проводился в условиях активного применения противником тяжелых беспилотников, и российские солдаты приняли решение надеть костюм, скрывающий тепло.

"Зашли ночью, противник этого не ожидал. В результате группа из восьми человек уничтожила 16 бойцов", — рассказал "Певец".