УрФУ проверит подлинность сообщения преподавателя о внешности ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге проверит подлинность размещенного в соцсетях оскорбительного сообщения своего преподавателя о внешности ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В среду в местных СМИ появилась информация, что старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредитов УрФУ якобы выложила историю в соцсетях, где резко высказалась о внешности дочери своего бывшего студента. Преподаватель, как утверждается, опубликовала фотографию, на которой ее бывший студент с дочкой, сопроводив комментарием относительно внешности и веса ребенка.
"В университете пообещали оперативно проверить информацию из социальных сетей и дать ответ о принятых решениях", – сказали в пресс-службе.