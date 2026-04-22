Собянин вручил "Мосводоканалу" орден

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин передал коллективу АО "Мосводоканал" орден "За доблестный труд" по указу президента России Владимира Путина и поздравил сотрудников компании с ее 222-летием.
"Двести двадцать два года, удивительная дата, но именно с этой даты, хотя в Москве почти тысячелетняя история, именно с даты возникновения системы водоснабжения Москвы началось ее бурное развитие… Многие поколения ваших коллег трудились над тем, чтобы создать такой уникальный коллектив, такую мощь, которую можно по праву назвать самой лучшей, самой надежной в мире. Спасибо ветеранам, спасибо всем поколениям и спасибо вам лично за то, что вы делаете", - сказал Собянин.
По его словам, благодаря труду коллектива "Мосводоканала" вводятся новые очистные сооружения, улучшается качество питьевой воды, охватываются новые районы и осваиваются территории Новой Москвы. Компания занимается вопросами строительства, реконструкции, ремонта, создания сложнейших инженерных сооружений. "Это создание действительно надежной системы, которая обеспечивает 15 миллионов потребителей", - добавил мэр и отметил, что такого уникального результата добивается относительно небольшой коллектив.
Собянин подчеркнул, что сотрудники компании одними из первых отправились на специальную военную операцию, а также начали оказывать помощь ДНР и ЛНР по строительству оборонительных сооружений. "Вы активно участвуете в создании системы противовоздушной обороны Москвы. Вы активно работаете над реконструкцией военных объектов. Вы продолжаете оказывать огромную помощь и поддержку нашим бойцам. Ну и несмотря на все сложности, несмотря на все проблемы, выполняете задачи, поставленные государством и Москвой", - заключил глава города.
В ходе мероприятия Собянин также передал работникам компании городские награды. Церемония награждения прошла в концертном зале "Москва".
