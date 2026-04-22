В Нижнем Новгороде выпало свыше двух месячных норм осадков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Рекордный 231% от месячной нормы осадков выпал в апреле в Нижнем Новгороде, при этом городские службы готовятся к новым затяжным дождям, сообщает мэрия.

По данным синоптиков центра "Фобос", за два дня аномальных снегопадов снежный покров в Нижнем Новгороде вырос до 27 сантиметров. Это один из самых высоких показателей на территории Центрального и Приволжского федеральных округов.

"В апреле в Нижнем Новгороде выпал 231% от месячной нормы осадков. Нормой для апреля считается выпадение 41 миллиметра, тогда как за 21 день текущего месяца в городе выпало уже 95 миллиметров. 23 апреля начнутся затяжные дожди, которые, согласно прогнозам, продлятся до начала мая включительно. По предварительным данным, за этот период может пролиться порядка 48 миллиметров осадков, это очередное превышение нормы", - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода.

Отмечается, что городские дорожные и коммунальные службы не прекращают круглосуточную работу в усиленном режиме, устраняя последствия погодных аномалий, после зимы продолжающихся и в новом сезоне.

Как рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, в преддверии затяжных дождей и интенсивного таяния выпавшего снега в районах города организована работа водооткачивающей техники.

"Техника работает круглосуточно на проблемных точках, известных каждому району. С 20 апреля было откачано уже более 10 тысяч кубометров воды – за столь короткий промежуток времени это серьёзные показатели. Сегодня после обильных снегопадов в город вернулось тепло, таяние снега усилилось, нагрузка на службы увеличилась. К работе привлечена вся имеющаяся водооткачивающая техника - илососы, вакуумные машины, мотопомпы", - приводятся в сообщении слова Максимова.

Он подчеркнул, что на особом контроле находятся водоотводные лотки и каналы, которые после ночных заморозков нужно освобождать ото льда и попавшего мусора.