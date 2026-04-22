Cанкции ЕС лишь усиливают отрицательный эффект для еврозоны, заявил Слуцкий
20:07 22.04.2026
Cанкции ЕС лишь усиливают отрицательный эффект для еврозоны, заявил Слуцкий

Слуцкий: новые санкции ЕС усиливают отрицательный эффект бумеранга для еврозоны

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что санкции ЕС усиливают отрицательный эффект для еврозоны.
  • Слуцкий также подчеркнул, что ЕК внесла на рассмотрение 20-й пакет, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти, и этот нюанс делает "победу" таких ярых русофобов, как Каллас и фон дер Ляйен, пирровой.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Очередные антироссийские санкции ЕС абсолютно бесполезны с точки зрения здравого смысла и лишь усиливают отрицательный эффект бумеранга для еврозоны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на кипрское председательство.
"Очередные санкции ЕС абсолютно бесполезны с точки зрения здравого смысла и лишь усиливают отрицательный эффект бумеранга для еврозоны. Брюссельские бюрократы по-прежнему пытаются торговать русофобией и спонсировать войну "до последнего украинца". Но не для реального достижения мира, а исключительно ради сохранения собственных кресел в Евросоюзе", - написал Слуцкий в своем канале на платформе в "Макс".
Он отметил, что пытаться заставить Россию изменить курс или отойти от целей СВО по защите русского Донбасса и Новороссии санкциями или "очередными вливаниями" в коррупционный режим Владимира Зеленского – "просто глупо". "Только деньги европейских налогоплательщиков на ветер", - сказал политик.
Он напомнил, что послы ЕС согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и снятие вето Словакии и Венгрии на выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, и при этом, по словам Слуцкого, ни Будапешт, ни Братислава в этих выплатах Киеву принимать участие не собираются.
"Окончательно новый санкционный пакет предстоит еще утвердить Евросовету до конца недели. Однако, как сообщают дипломатические источники в Брюсселе, "Еврокомиссия внесла на рассмотрение 20-й пакет, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками)". Нюанс, который делает "победу" таких ярых русофобов, как Каллас и фон дер Ляйен, пирровой", - подчеркнул глава думского комитета.
В миреУкраинаРоссияДонбассЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзГосдума РФВладимир ЗеленскийЕврокомиссия
 
 
