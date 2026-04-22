Глава МИД Словакии заявил, что Братислава не участвует в кредите ЕС Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Словакия не участвует в кредите Европейского союза на 90 миллиардов евро для Украины, но и не блокирует его выделение, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Позиция Словакии остается неизменной и в случае кредита на 90 миллиардов для Украины. В гарантиях этого кредита мы не участвуем с еще двумя странами, которые вместе с нами из этого процесса исключены. Кредит мы не блокировали и не блокируем в рамках одобрения изменений текущего бюджета Европейского союза", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* в среду.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ