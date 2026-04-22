Бланар: Словакия поддержит санкции против России, если заработает "Дружба"

БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Новые европейские санкции против РФ не приняты, Словакия не будет их блокировать только в том случае, если поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновятся без перебоев, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.