19:49 22.04.2026
Бланар: Словакия поддержит санкции против России, если заработает "Дружба"

© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
  • Словакия не будет блокировать новые европейские санкции против России только в случае бесперебойных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Новые европейские санкции против РФ не приняты, Словакия не будет их блокировать только в том случае, если поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновятся без перебоев, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Двадцатый пакет санкций против РФ не принят. Наш посол в Брюсселе получил распоряжение согласиться исключительно с началом письменной процедуры, которая не является принятием санкционного пакета… Словакия не будет блокировать пакет санкций только в том случае, если на территорию Словакии будет поступать нефть по нефтепроводу "Дружба" через Украину без перебоев и в оговоренном объеме", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* в среду.
В конце марта премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
