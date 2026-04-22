В Словакии заявили о готовности к активному сотрудничеству с Россией

БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Желание восстановить работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией свидетельствует о готовности Словакии к активному сотрудничеству с Москвой, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

В феврале премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой должна быть восстановлена, состоится уже в первом полугодии 2026 года.

"Премьер-министр Роберт Фицо предложил в ближайшее время провести заседание межправительственной комиссии Словакии и России по экономическому сотрудничеству. Возобновление работы этой комиссии представляет собой возможность укрепления двусторонних отношений и поддержки экономического сотрудничества между странами", - сказал Гашпар РИА Новости.

Несмотря на то, что конкретная дата заседания пока официально не объявлена, сам факт предложения и интерес к возобновлению работы комиссии свидетельствуют о готовности обеих сторон к активному сотрудничеству, добавил вице-спикер словацкого парламента.

Он отметил, что такое заседание может открыть путь к расширению торговли, инвестиций и технического диалога, что особенно выгодно для Словакии в сферах энергетики и промышленности.

"В контексте экономического развития этот формат может стать важным шагом к практическим решениям и укреплению стратегических отношений. Возобновление регулярного диалога между правительствами обеспечивает прозрачность и стабильность, которые являются основой долгосрочного процветания и сотрудничества", - заключил Гашпар