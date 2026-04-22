Краткий пересказ от РИА ИИ
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия подорвет доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
"Такая передача ядерного оружия нарушила бы международные договоры и существенно подорвала бы доверие к Западу. Конфликт вряд ли завершился бы "более выгодно" для Украины - напротив, резко возрос бы риск глобального кризиса и потенциального ядерного столкновения", - сказал Гашпар РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.