Синоптики предупредили о похолодании перед майскими праздниками

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Финальная "битва весны с зимой" состоится прямо перед майскими праздниками. Ведущий синоптик "Фобоса" предупредил жителей столицы и Русской равнины о грядущих погодных катаклизмах.

Зима берет реванш

В столице перед праздниками случился неожиданный климатический кульбит. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, эти дни напоминают настоящее поле боя между весной и зимой. Синоптик пояснил: погода отбросила жителей Русской равнины в климатическое прошлое — примерно на три недели назад.

"Это будет очередная "волна холода" перед майскими праздниками", — заметил синоптик. Виной всему — противостояние двух атмосферных гигантов: скандинавского антициклона и циклона, пришедшего с юга и кружившего над Поволжьем. Их дуэль открыла дорогу арктическому воздуху с акватории Баренцева моря.

В итоге фон температур оказался на два-пять градусов ниже привычных значений для последней декады апреля. Зима напоследок прошлась катком по восточным районам Подмосковья, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областям, зацепила Марий Эл и Чувашию, Кировскую область, а также добралась до западных склонов Урала. Кое-где узкой полосой прошли и ледяные дожди.

Перед этим в Москве уже объявляли желтый уровень опасности — из-за гололеда. А накануне регион накрыло ухудшение: дожди, ветер с порывами до 15 метров в секунду и ночные заморозки до минус трех градусов.

В целом по европейской части страны погода выдалась неустойчивой: с гололедицей и минусовыми температурами по ночам. Тем временем на юге Урала и в Сибири местами было тепло — до 20 градусов, а вот в Заполярье случилось резкое похолодание до минус 27.

Грозы и аномальные холода — где ждать сюрпризы?

Петербурге первая половина недели сухая: в понедельник плюс 11, во вторник и среду до плюс 14. Небольшой дождь — только в четверг при плюс 13. В областях вокруг — контрастнее: днем плюс 11 — плюс 15 градусов, но ночами заморозки до минус трех. С середины недели дожди, ночи теплеют (до плюс трех градусов), днем до плюс 14.

На Кольском полуострове аномальное тепло: плюс 12 — плюс 13 градусов при дождях — это на четыре градуса выше нормы. В Коми, Ненецком округе и Архангельской области днем плюс 7 — плюс 12, но дожди льют почти каждый день.

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях неделя начинается с ливней и снега. Ночные морозы до минус шести. Днем: от плюс девяти градусов в начале недели до плюс 14 к пятнице.

В Татарстане, Башкирии и областях вокруг — холоднее нормы на два градуса. Днем до плюс 17, ночами заморозки до минус двух. Сильные дожди — 20 апреля, затем слабее.

В Калмыкии и соседних областях ночью от нуля до плюс трех, днем до плюс 19 градусов. Всю неделю — дожди с грозами. В Астраханской области 20 апреля ветер до 18 м/с. На Кубани и в Адыгее — кратковременные, но сильные дожди. Днем до плюс 18, ночью от плюс 4 до плюс 12 градусов. На Северном Кавказе — ливни, в горах мокрый снег, ветер до 27 м/с. В Дагестане осадки слабее и прекратятся в четверг. Днем до плюс 19.

На Ямале и в ХМАО — снегопады, особенно сильные в понедельник и четверг. Днем от минут одного до плюс семи, ночами морозы до минус 20. К середине недели немного мягче. В Свердловской и Тюменской областях — холоднее нормы на три градуса. Днем до плюс 17, но в четверг резкое падение до плюс 7 — плюс 12. С понедельника по среду — снег и дождь.

В Челябинской и Курганской областях днем до плюс 18, ночами до минус трех градусов. Осадки усилятся к среде. На севере Красноярского края ночью до минус 27, днем от минус пяти до плюс трех. Всю неделю прогнозируются снегопады.