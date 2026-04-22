Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В среду день будем самым комфортным на этой неделе. Синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по периферии антициклона. В течение дня будет переменная облачность с натеканием вечером до десятибалльной сплошной облачности. Без осадков. Ветер западной четверти четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 - плюс 13 градусов. Показания барометров будут падать и составят 735 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец

Он отметил, что с четверга метеоусловия вновь ухудшатся. До конца рабочей недели зарядят ливни, в сумерках - поздним вечером в четверг, в ночные и утренние часы пятницы дождь сменится мокрым снегом и снегом, ветрено. Температура воздуха не превысит плюс 1 - плюс 6 градусов. В выходные холод отступит, и термометры покажут плюс 6 - плюс 11 градусов.

Более того, минувшее "арктическое вторжение" - не последнее в этом сезоне. Несмотря на сегодняшнее потепление, до конца месяца температурный фон в Центральной России останется не по сезону низким и снегопады в конце апреля еще повторятся.