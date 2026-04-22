В ОП предложили ввести в школах курс социальных навыков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курс социальных навыков, где детей обучат финансовой грамотности, тайм-менеджменту и основам здорового образа жизни, необходимо ввести в российских школах с четвертого по восьмой классы, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По словам члена ОП РФ, несмотря на наличие большого числа базовых школьных предметов, особое внимание необходимо уделять развитию социальных и практических навыков у детей, включая умение планировать бюджет, оплачивать счета и ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях.
"Помимо финансовой грамотности, можно включить небольшие курсы по тайм-менеджменту для школьников, правильному питанию и пропаганде здорового образа жизни. Я бы сделал этот предмет сквозным, начиная, возможно, с факультативного уровня, но уже с учебниками и специальными методиками", - сказал Гриб.
Он отметил, что такой курс нужно внедрять с четвертого по восьмой классы, так как, по словам Гриба, даже многие взрослые не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности, включая навыки планирования бюджета и оплаты коммунальных услуг, а также базовым пониманием налоговой системы.
"Понимание налоговой системы также крайне важно: есть факультативные учебники по налогам для детей. Я считаю, что нужно объединить это все в предметные курсы в зависимости от класса: четвертый-пятый, шестой-седьмой. Нужно вводить это пока как факультатив, а дальше уже можно посмотреть, как это можно интегрировать в школьную программу", - заключил Гриб.
