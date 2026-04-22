В Севастополе отражают атаку ВСУ, сообщил Развожаев

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Атаку ВСУ отражают в Севастополе, предварительно, сбиты три воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.
