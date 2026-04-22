В Серпухове нашли тело младенца
11:30 22.04.2026 (обновлено: 11:46 22.04.2026)
В Серпухове нашли тело младенца

В Серпухове нашли тело младенца у мусорных контейнеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Серпухове у мусорных контейнеров обнаружено тело младенца с колото-резаными ранами.
  • По предварительным данным, ребенок был рожден за пределами медицинского учреждения.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тело младенца с колото-резаными ранами нашли у мусорных контейнеров в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, тело новорожденного ребенка с колото-резаными ранениями обнаружено во вторник около мусорных контейнеров в городском округе Серпухов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, предварительно, ребенок был рожден за пределами медицинского учреждения.
