В Сербии задержали наемника ВСУ
13:45 22.04.2026
В Сербии задержали наемника ВСУ

Полиция Сербии сообщила о задержании наемника ВСУ.

Флаг Сербии
БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Полиция Сербии сообщила о задержании наемника ВСУ.
По постановлению Высшей прокуратуры в Белграде в операции по задержанию участвовали сотрудники управления уголовной полиции, службы по борьбе с терроризмом, Агентства информации и безопасности (БИА, контрразведка).
"Задержан Ф. Дж. 2006 года рождения по обоснованному подозрению в совершении преступления в связи с участием в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве. При задержании у него обнаружены военный билет ВСУ, полная маскировочная униформа с опознавательными знаками украинской армии, шлем со встроенной камерой и документы о службе в ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.
Подозреваемый задержан на 48 часов, дело передано в прокуратуру. Согласно сербскому законодательству участие граждан в иностранных конфликтах наказывается тюремным сроком от полугода до 10 лет, если обвиняемый действовал в группе и участвовал в организации наемничества.
