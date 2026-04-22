Футболист "Ростова" пообещал всем, что команда не вылетит из РПЛ

- Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин заявил, что команда уверена в себе и точно сохранит место в высшем дивизионе чемпионата России.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин заявил РИА Новости, что игроки команды уверены в себе и клуб точно сохранит место в высшем дивизионе чемпионата России.
После 26 матчей "Ростов" с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отрыв от зоны стыков составляет четыре очка, от зоны прямого вылета в Первую лигу - семь.
"Нет такого, что нас трясет, мы в себе уверены. Считаю, что мы точно не вылетим, у нас хорошая команда и нормальный подбор игроков. Мы 100% останемся", - сказал Щетинин.
В заключительных турах чемпионата России "Ростов" сыграет с "Оренбургом" (25 апреля), махачкалинским "Динамо" (2 мая), тольяттинским "Акроном" (11 мая) и петербургским "Зенитом" (17 мая). "Желто-синие" с 2009 года не покидали РПЛ.
