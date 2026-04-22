Конфликт между СБУ и военкоматом в Одессе начался из-за взятки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. СБУ арестовала одесских сотрудников военкомата, поскольку они не передали сумму в 50 тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

Во вторник украинское издание " Страна.ua " сообщило, что в Одессе СБУ задержала группу сотрудников одного из районных военкоматов, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Перед этим одесские онлайн-сообщества сообщали о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата.

"Наш человек сообщил, что в этом военкомате военком решил не делиться взятками, а они сейчас не по карману обычному человеку", — рассказал собеседник агентства.

По словам подпольщика, конфликт между СБУ и военкомата начался из-за суммы в 50 тысяч долларов. "Суммы от 15 тысяч долларов начинаются, если ты попал в лапы ТЦК (военкомата - ред.). Вымогали 50 тысяч долларов - это так, повод", — добавил собеседник.