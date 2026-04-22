Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 22.04.2026
Конфликт между СБУ и военкоматом в Одессе начался из-за взятки

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт между СБУ и военкоматом в Одессе начался из-за суммы в 50 тысяч долларов, которую сотрудники не передали СБУ, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. СБУ арестовала одесских сотрудников военкомата, поскольку они не передали сумму в 50 тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
Во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе СБУ задержала группу сотрудников одного из районных военкоматов, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Перед этим одесские онлайн-сообщества сообщали о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата.
"Наш человек сообщил, что в этом военкомате военком решил не делиться взятками, а они сейчас не по карману обычному человеку", — рассказал собеседник агентства.
По словам подпольщика, конфликт между СБУ и военкомата начался из-за суммы в 50 тысяч долларов. "Суммы от 15 тысяч долларов начинаются, если ты попал в лапы ТЦК (военкомата - ред.). Вымогали 50 тысяч долларов - это так, повод", — добавил собеседник.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В миреОдессаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала