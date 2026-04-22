Саргсян выиграл бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Единоборства
 
21:56 22.04.2026
Саргсян выиграл бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Россиянин Саргсян выиграл бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе

  • Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.
  • В схватке за бронзу в весовой категории до 97 кг Саргсян оказался сильнее белоруса Кирилла Маскевича.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Тиране.
В схватке за бронзу в весовой категории до 97 кг Саргсян оказался сильнее белоруса Кирилла Маскевича.
Золото выиграл болгарин Кирил Милов, серебро досталось Алексу Жоке из Венгрии. Еще одну бронзовую медаль завоевал украинец Владен Козлюк.
Турнир в Тиране продлится до 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
