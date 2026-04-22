Игрок "Ростова" рассказал, что клуб платит деньги футболистам

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал РИА Новости, что ситуация с выплатами зарплат в клубе улучшилась.
В декабре ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей. После появления этих сообщений клуб выступил с опровержением слухов о возможном снятии с чемпионата и сумме долгов.
"Нет таких задержек, как раньше, - по четыре месяца. Деньги выплачивают. Сейчас ситуация намного улучшилась. Генеральный директор (Игорь Гончаров) сказал, что ситуация еще больше улучшится. Каких-то спонсоров они ищут. Но я не углубляюсь в это. Я знаю, что нам точно платят", - сказал Щетинин.