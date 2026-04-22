Игрок "Ростова" рассказал, что клуб платит деньги футболистам
Футбол
Футбол
 
08:48 22.04.2026 (обновлено: 12:36 22.04.2026)
Игрок "Ростова" рассказал, что клуб платит деньги футболистам

Щетинин: ситуация с выплатами зарплат в "Ростове" улучшилась, задержек нет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Кирилл Щетинин. Архивное фото
Кирилл Щетинин
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Кирилл Щетинин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин сообщил об улучшении ситуации с выплатами зарплат в клубе.
  • Он отметил, что больше нет задержек по четыре месяца.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал РИА Новости, что ситуация с выплатами зарплат в клубе улучшилась.
В декабре ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей. После появления этих сообщений клуб выступил с опровержением слухов о возможном снятии с чемпионата и сумме долгов.
"Нет таких задержек, как раньше, - по четыре месяца. Деньги выплачивают. Сейчас ситуация намного улучшилась. Генеральный директор (Игорь Гончаров) сказал, что ситуация еще больше улучшится. Каких-то спонсоров они ищут. Но я не углубляюсь в это. Я знаю, что нам точно платят", - сказал Щетинин.
